صابر يقف علي الأوضاع الأمنية بولاية القضارف





وقف اللواء حقوقي صابر الله جابو مدير شرطة ولاية القضارف لدى زيارته لمحلية الفاو اليوم على الأوضاع الأمنية بالمحلية .

و كان في استقباله الأستاذ إبراهيم طربوش المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة والعقيد شرطة عبدالمنعم محمد ثاني مدير شرطة المحلية ومولانا الحسن شيخ ادريس وكيل نيابة الفاو وعدد من ضابط الشرطة بمدخل المدينه عقد الوفد اجتماعا مع لجنة أمن المحلية بحضور اعضاء اللجنة ،

و ناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية والاحترازية التي اتخذتها اللجنة لحفظ الأمن والوقاية من جائحة كورونا العقيد عبدالمنعم محمد ثاني مدير شرطة محلية الفاو ومقرر اللجنة أمن المحلية قدم تقريرا وافي عن مجمل الأوضاع ،

مدير شرطة الولاية أشاد بدور اللجنة في تأمين مواطن المحلية من أخطار والوقاية من وباء كورونا مجددا عزمه على تطوير العمل الشرطي داعيا الجميع العمل على تعزيز دور الشرطة فى المجتمع ،

إلى ذلك قام الوفد بزيارة المحلج الصيني والمركز السوداني الصيني للتقانات الزراعية و محلج البنغلاديش بالفاو .

سونا

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