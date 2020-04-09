مجلس الوزراء يشجب الانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية





أكد مجلس الوزراء الانتقالي في بيان صحفي شجبه الشديد ورفضه للانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية في خمسة مستشفيات خلال الأسبوع الماضي، واعتبر المجلس هذه الاعتداءات عملاً مخزياً ومشيناً .

و فيما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي:

وقفة تعظيم ووفاء للأطباء والكوادر الصحية

يُؤكد مجلس الوزراء الانتقالي شجبه الشديد ورفضه للانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية في خمسة مستشفيات خلال الأسبوع الماضي، وتعتبر هذه الاعتداءات عملاً مخزياً ومشيناً خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء الكورونا والتي يقف فيها هؤلاء الأبطال في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين.

إن مجلس الوزراء الذي افتتح اجتماعه الماضي بالوقوف دقيقة للجيش الأبيض من الأطباء والكوادر الصحية تقديراً لما يقدمون اليوم من تضحيات ولأدوارهم الكبيرة والموروثة خلال ثورة ديسمبر المجيدة، يؤكد أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لتوفير الحماية والأمن للكوادر الطبية في مواقع عملها، بما في ذلك الإجراءات القانونية الصارمة لضمان سلامتهم وتوفير أفضل بيئة ممكنة لأداء مهامهم الجليلة.

تعظيم سلام لأطباء السودان

مجلس الوزراء الانتقالي.

الخرطوم 9-4-2020م(سونا)

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