القومة للسودان: تعقيدات خارجية تؤخر فتح الباب لمساهمت من هم بالخارج





خاطب مساءالخميس الموقع الرسمي للمبادرة الشعبية للبناء والتعمير، خاطب شركاء الهم والوطن من المغتربين السودانيين والذين يتحرقون شوقاً للمساهمة في حملة “القومة للسودان” موضحاً لهم بان هناك تعقيدات خارجية تُؤخر إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تلك المبادرة.

وأكد أن جميع المؤسسات والقنوات التي يتفاوضون معها تعمل بجهد للحصول على الحلول اللازمة إلا أن الظروف التي تمر بها معظم الدول، للحد من انتشار فايروس كورونا تشكل عقبة تُعرقل سير الإجراءات بالسرعة اللازمة.

كما شدد الموقع الرسمي للمبادرة أن التحويلات الخارجية للسودان لا تمثل أي مخالفة للضوابط المالية، وتمنى أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول القانونية المناسبة لكي يساهم الجميـع في دعم البلد.

الجدير بالذكر ان المبادرة الشعبية والتي اطلقها دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء تحت شعار “القومة للسودان” من اجل البناء والتعمير، الاسبوع الماضي بلغت جملة التبرعات حتى مساء اليوم الخميس 83,093,745جنيه سوداني.

الخرطوم 09-04-2020م (سونا)

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