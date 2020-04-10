حمدوك يستقبل وزير الري المصري





استقبل السيد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، السيد وزير الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية حيث اكد الجانبان تمسكهما بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

وحضر اللقاء السيد رئيس المخابرات العامة المصرية من الجانب المصري و من الجانب السوداني حضره كل من السيد وزير الري والموارد المائية ومدير المخابرات العامة السودانية

وتناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة.

كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

سونا

شارك الموضوع :





