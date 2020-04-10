المدير التنفيذي لمحلية السريف يدعو المواطنين إلى تعزيز التعايش السلمي





توصلت أطراف النزاع حول ملكية الأراضي الزراعية بمنطقة وادي برقو بمحلية السريف بولاية شمال دارفور ، الي اتفاق اليوم لمعالجة كافة المشكلات العالقة بين أطراف النزاع حول الأراضي الزراعية بالمنطقة وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي قام بها المدير التنفيذي لمحلية السريف عيسى فرح حامد خلال زيارته الميدانية للمنطقة التي تقع جنوب رئاسة محلية السريف.

وشدد عيسى على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار المنطقة ورتق النسيج الاجتماعي بين المكونات السكانية ونشر ثقافة التعايش السلمي ومعالجة النزاعات بالحسنى.

وأعرب أعيان وموطنو منطقة وادي برقو عن تقديرهم للمجهودات التي تبذلها إدارة المحلية تجاه قضايا المواطنين في الوقت المناسب لها.

وكان المدير التنفيذي لمحلية السريف قد وقف خلال زيارته إلى منطقة وادي برقو علي مجمل الأوضاع الأمنية والصحية واعدا بإيجاد الحلول لبعض المطالب التي تقدم مواطنو المنطقة.

سونا

شارك الموضوع :





