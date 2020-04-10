رفع درجات التأهب القصوى لدرء جائحة كورونا الرابط





اكدت الدكتور ساره لاڤينيا فتح الرحمن المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض اكتمال كافة التجهيزات لمركز العزل بالولاية في مستشفي ربك للاطفال و الذي يسع لمائة وخمسين سرير بالإضافة لستة اسره واجهزة تنفس لغرفة العناية المكثفة. وقالت لاڤينيا خلال استضافتها في المنبر الدوري لوكالة السودان للانباء بالولاية ان الوزارة تخطت مرحلة الاستعدادت ورفعت حالة التاهب القصوى لمرحلة الاستجابة للتصدي لوباء فيروس كورونا من خلال رفع الوعي المجتمعي حول كيفية الوقاية من الكورونا بالاضافة لتدريب الكوادر الطبية والقوات الامنية المرابطة في الحدود ولجان المقامة مشيرة لتوفير معدات واجهزة الفحص الاولي لحالات الاشتباة بجانب اربع عربات اسعاف لمركز العزل ومعسكرات لاجئي دولة جنوب السودان. مبينة ان الوزارة تسلمت معدات ومعينات اضافية من الوزارة الاتحادية لمجابهة جايحة كورونا ، مضيفة ان الوزارة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية يصل الي الف وستمائة كادر تمكنت الوزارة من تعيين ثلاثمائة كادر منهم وهي غير كافية وكشفت المدير العام لوزارة الصحة رئيس اللجنة العليا لدرء جايحة كورونا بالنيل الأبيض عن تسلل اكثر من ستة وعشرين فرد للولاية عبر المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، مناشدة في هذا الصدد بضرورة تشديد الرقابة علي الحدود تحسبا لدخول الفيروس خاصة بعد ظهور بعض الحالات بدولة جنوب السودان. وبحسب سونا، أشار مدير ادارة الطوارئ ومكافحة الاوبئه بوزارة الصحة بالولاية الدكتور عبدالله رباح الي ان مراكز التقصي المرضي بالولاية تبلغ مائة وستة وخمسين مركز منها احدي عشر مركز بمعسكرات اللاجئين بالاضافة لغرف التقصي المجتمعي والتي تم فيها تدريب اربعمائة وثمانين فرد مجتمعي .مشيرا لدور الادارة في تلقي التقارير اليومية من المحليات ورفعها للوزارة الاتحادية

الخرطوم(كوش نيوز)

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