إلغاء إضراب وكلاء البواخر بعد اجتماع اللجنة الأمنية ببورتسودان





أعلن وكلاء البواخر الملاحية ببورتسودان، إلغاء إضرابهم المُعلن يوم غدٍ السبت، بعد التوصُّل إلى تفاهُمات حول القضية التي دفعتهم لإعلانه. وكانت اللجنة الأمنية ببورتسودان، عقدت اجتماعاً طارئاً بحضور وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر ومُمثلين من غُرفة توكيلات البواخر، وأَصدَرت الغُرفة خطاباً لأعضائها، أفَادَت فيه بالتوصُّل لتفاهُمات تمّ بمُوجبها إلغاء قرار إيقاف العمل بالمَوانئ البحرية مُراعاةً للمَصَالح الوطنية العُليا والظُّروف الصِّحيَّة التي تَمُر بها البلاد. وبحسب صحيفة الصيحة، أنّ وزير النقل وَعَدَ بتشكيل لجنة للنظر في القضية ومُعالجتها، وأنه سيتم إيقاف إجراءات لجنة التحقيق تجاه وكلاء البواخر لحين تكوين اللجنة خلال (45) يوماً. وكانت غُرفة التوكيلات احتجت على مُطالبة لجنة التحقيق التي كوّنها النائب العام للتحقيق في مُخالفات سودان لاين والموانئ، للشركات بتسديد فواتير سَبَقَ سدادها بأثرٍ رجعي.

الخرطوم(كوش نيوز)

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