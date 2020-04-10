رئيس مجلس الوزراء يلتقى رئيس هيئة الاركان الاثيوبى





التقى دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بمكتبه اليوم الوفد العسكرى الاثيوبى الزائر للبلاد برئاسة رئيس هيئة الاركان الاثيوبى الفريق اول ركن ادم محمد وذلك بحضور رئيس هيئة الاركان السودانى الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق ياسر محمد عثمان .

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية ومسألة الحدود بين البلدين ، حيث تم التأكيد على الروابط التاريخية الطيبة بينهما.

وستبدأ مساء اليوم المباحثات العسكرية بين الجانبين السودانى والاثيوبى بمبانى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحه

سونا

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