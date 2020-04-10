محامون يتهمون عناصر للمُباد بمحاولة اغتيال عضوي لجنة التفكيك





اتهمت لجنة التسيير الفرعية لنقابة المحامين السودانيين ولاية غرب كردفان في بيان لها عناصر النظام البائد في محاولة إغتيال الأستاذ محمد ابراهيم الأحمر والأستاذ حسين بكارأثناء عودتهم من إجتماعات لجنة إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو

ووصف بيان اصدرته لجنة التسيير المحاولة انها “يائسة”وانها وقعت يوم الاثنين الثامن من أبريل للعام 2020وهو “تاريخ مجيد يصادف احتفالات الثوار وجموع الشعب السوداني بالذكرى الأولي لاعتصام القياده العامه وسقوط النظام الدكتاتوري الانقاذي”

واكد البيان تعرض الاستاذين الجليلين محمد إبراهيم الأحمر حسين بكار لمحاولة اغتيال فاشله عند مدخل مدينة المجلد أثناء عودتهم من اجتماعات للجان الحرية والتغيير ولجنة إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م و انه تم اطلاق النار علي العربة التي كانت تقلهم و تسبب في إتلاف أجزاء بالعربه الا ان احد منهم لم يصل بأذى. واشار البيان الى ان المتهمين قد لاذوا بالفرار.

ونبه البيان انه وكنتيجة لمثب هذه المحاولات الغادره سبق وأن راح ضحيتها احد اركان العداله بمحلية ابيي وهو وكيل النيابة “.

سونا

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