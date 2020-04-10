الفكي: صادرنا قطع اراضي لعلي كرتي والمتعافي وهاشم، نحن في حرب ضد فلول المؤتمر الوطني





أكد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين أن اللجنة ستواصل عملها بالرغم من الظروف الصحية التي تمر بالبلاد وقال “اننا في حرب مفتوحة” مع حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي حكم البلاد لعقود في العهد البائد وتورطت قيادته في الفساد ونهب الاموال العامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته لجنة ازالة التمكين في سونا مساء الجمعة ان اللجنة ستواصل توجيه ضرباتها لمراكز الفساد وتتخذ اجراءات قوية لانهاء التمكين واستعادة الاموال المنهوبة. ودعا سيادته قوى الثورة بأن تفتح اعينها على مكتسبات الثورة والعمل على حمايتها ومساندة هذه القرارات التي ستعيد ممتلكات الشعب لدولته.

واشار إلى أن هذه الاجراءات القوية للجنة ازالة التمكين باسترداد 153 قطعة ارض نهبها ثلاثة من كبار قادة النظام السابق خطوة واحدة في طريق طويل وتكتسب اهمية استثنائية في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة للنهب والفساد والتخريب الذي دام لثلاثة عقود. وان هذه الاجراءات جزء من الوفاء لمطالب الثورة بانهاء دولة التمكين لصالح دولة الوطن.

واصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخميس قرارا باسترداد ١٥٣(مائة و ثلاثة وخمسين) عقار من ثلاثة من الملاك المسجلين من عناصر النظام البائد لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.

وشملت القطع (٩٩) قطعة من علي كرتي بمحلية بحري و(٣٢) قطعة من هاشم عثمان الحسين بمناطق الأزهري، جبل اولياء، الجريف شرق، الحاج يوسف وكرري بجانب (٢٢) قطعة من عبدالحليم إسماعيل المتعافي بمنطقة الحلفايا.

سونا

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