السودان يعلن مساء الجمعة: تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا





بينت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تأكيد حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد… ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي ١٧ حالة حتى مساء يوم الجمعة الموافق العاشر من ابريل دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

واشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم ١٦ لرجل سوداني في الخمسينينات من العمر قادم من تايلاند عبر الامارات بتاريخ ٢١ مارس.

أما الحالة رقم ١٧ فهو سوداني في الستينيات من العمر ليس له تاريخ سفر خارج البلاد و لم تثبت إجراءات التقصي حتي الان مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه..

ويتلقى المريضان الآن الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل. كما تشير التقارير الوبائية الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ ٢٣٨ حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)

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