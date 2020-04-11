اتجاه لعزل نهر النيل بكاملها عن ولاية الخرطوم





اعلنت السلطات الصحية المختصة بنهر النيل عن اتجاه يقضي بعزل الولاية بكاملها عن الخرطوم وذلك في اطار التدابير الاحترازية والتحوطية للحيلولة دون دخول فيروس كورونا للولاية

وكشف وكيل وزارة الصحة بالولاية د/ عبد المنعم بلة في تصريحات صحفية عن دفعهم بتوصية للسلطات الشرطية والامنية بالولاية لمنع التنقل ، وذلك بايقاف وسائل النقل البري القادمة من ولاية الخرطوم لنهر النيل عقب انحسار حالات الاصابة داخل حدودها ، في وقت طالبت فيه لجنه الطوارئ الصحية المحليات بمراجعة قراراتها بمعاودة عمل بائعات الشاي وخلافهم دون تقيدهم بالاشتراطات الصحية .

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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