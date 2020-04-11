معتمد أمدرمان ينفي وجود أزمة بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية





قطع معتمد محلية أمدرمان المكلف اللواء شرطة عادل حسين بعدم وجود أزمة في العلاقة بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية وقال في حوار لـ(الجريدة) ينشر لاحقا ( لا المدنية ولا العسكرية عيب وكلاهما ليس شرف بل هي وظائف تؤدي الى خدمة المجتمع ).

وأقر المعتمد بتمدد الوحدات الادارية بالمحلية والتي بلغت 222 وحدة ، وأكد عدم حصر العقارات التي تقوم المحلية باستئجارها كمقار، ولفت الى استمرار وجود مدارس مبانيها مستأجرة بالمناطق الطرفية وأردف ( هذه المدارس مضمنة في مشاريع التنمية بالميزانية السنوية ).

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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