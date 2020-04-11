مباحثات عسكرية ”سودانية ـ إثيوبية” في الخرطوم





حطّ رئيس الأركان الأثيوبي آدم محمد محمود، رحاله في العاصمة السودانية الخرطوم أمس بوفدٍ رفيع في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

وتأتي الزيارة بهدف إجراء مباحثاتٍ عسكرية مع نظيره السوداني تهدف إلى إزالة التوتّر بين البلدين.

و”الخميس”، بحث رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد عبر اتصالٍ هاتفي، التحديات التي تواجه البلدين، وتمّ الاتفاق على تجاوز العقبات في هذه المرحلة.

وتأتي المباحثات في سياق توترات حدودية بين السودان وأثيوبيا وعقب يوم من زيارة البرهان لمنطقة دوكة بولاية القضارف.

صحيفة الجريدة

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