شاهد بالفيديو.. الحارس المصري الحضري يثير غضب الجماهير السودانية : أسوأ مدافع لعب أمامي كان من “السودان”

أثار أسطورة كرة القدم المصرية حارس المرمي عصام الحضري غضب الجماهير السودانية وذلك بعد تصريحه الذي أطلقه خلال استضافته مساء السبت على قناة (ON) المصرية عبر برنامج “أبلة فهيتا لايف من الدوبلكس”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الحضري الذي لعب فترة بالسودان بقميص نادي المريخ الضلع الثاني للقمة السودانية, رداً على سؤال (من هو أوحش أو أسوأ مدافع لعب أمامك؟) أوحش مدافع كان من السودان ولم يكشف الحضري عن اسم المدافع لكنه أكد أن كل خطأ يرتكبه يتسبب في اهتزاز شباكه.
تصريح حارس الأهلي والزمالك السابق وجد استنكار كبير من الجمهور السوداني الذي وصف اللاعب المخضرم بناكر الجميل وصاحب التصريحات المستفزة وذلك من خلال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا التصريح عبر السوشيال ميديا.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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2 تعليقان
لن ينطق المصريون كلمة طيبة واحدة في حق السودانيين ولن يضيع للمصريون فرصة واحدة لإيذاء وإذلال السودانيين في أي مكان في العالم فيجب أن يجد السودانسون وجهة أخرى للعلاج والتجارة والسياحة وأن يخلوا مصر تماما وأن تتبنى الدولة هذا الأمر عندما تكون هناك دولة وسيادة.
يجب توطين العلاج والسياحة بالسودان وإحضار الأطبلء السودانيين من الخارج ولو لأسبوع في السنة لمنع العلاج بالخارج وذلك بعد انتهاء عبث قحت ووقف مسلسل الإنهيار.
بنى كوز سلموهم حلايب وشلاتين خوفا وحبنا