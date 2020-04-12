المخابرات العامة يكشف حقيقة مخازن الدقيق.. هدية من مصر وسيتم ابادتها





في إطار عمل جهاز المخابرات العامة والدور الطليعي الذي ظل يؤديه الأمن الاقتصادي وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية وحرصهم على سلامة المواطن نفيدكم بالاتي :-

١/أن جهاز المخابرات العامة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قاموا بأدوارهم الرقابية على كل واردات البلاد بما في ذلك الهبات والمنح.

٢/ نفت هيئة المواصفات والمقاييس ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بدخول شحنة دقيق قمح بتاريخ فبراير ٢٠١٩م هدية مقدمة من جمهورية مصر العربية بدون أي إجراءات فنية.

٣/ أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن شحنة دقيق القمح القادمة من مصر تمت إجراءاتها بواسطة الجمارك بما يعرف بفحص الموقع (أورنيك 10) واستناداً إلى ذلك تم حجزها بالمخازن والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية.

٤/ تم سحب عينات بواسطة الهيئة بغرض إجراء التحاليل وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح شاملة الملوثات وكل الاختبارات المتعلقة بالصحة والسلامة بما في ذلك الفطريات، ولن يسمح بالتصرف فيها إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات والتأكد من خلوها من أي ملوثات ومطابقتها للمواصفات .

٥/ بعد الفحص بمعامل الهيئة أكدت العينات احتوائها على فطريات وملوثات وتقرر حجز الكمية وان تتم ابادتها.

جهاز المخابرات العامة

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