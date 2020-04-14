الحكومة تؤكد استعدادها لتوصيل المساعدات للمحتاجين للحد من كورونا





اكد البروفيسور صديق تاورعضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية استعداد الحكومة لتوصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين فى السودان وفق الاجراءات التى تحد من انتشار جائحة كورونا

وأعلن تاور فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة لمتابعة الاوضاع المتعلقة بجائحة كورونا برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ، بالقصر الجمهورى مساء اليوم بدء صرف المرتبات خلال الثلاثة ايام القادمة وستعمل البنوك لساعات إضافيةتسهيلا لصرف المرتبات.

واشار إلى ان هناك فئات ستكون مستثناة من الحظر لضرورة خدماتها سيتم الإعلان عنها لاحقا، موضحا أن الحكومة وضعت ترتيبات أمنية لتأمين الأسواق والاحياء أثناء فترة الحظر من خلال دوريات متحركة.

سونا

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