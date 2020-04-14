كورونا هزمت الحكومة.. حكومة فاشلة بامتياز يختبئ فيها رئيس وزرائها عن مواجهه الحقيقة





أسوء شئ أن تنتمي لدولة فاشلة لاتعي ماتصدر من قرارات ولا تقدر معاناه شعبها .. دوله تقودها حكومة فاشلة برعاية مجلس سيادة من المعتوهين والمشبوهين..

وسط الام الحجز المنزلي لثلاث اسابيع تطل علينا قرارات الدولة بحجز الناس لثلاث اسابيع اخري ٢٤ ساعة يمنع فيها التجول لعاصمة فيها ٢ مليون شخص يعملون في المهن والبيع والشراء برزق اليوم باليوم ..الدولة لم تفكر كيف سياكل هؤلاء هم وأطفالهم ومن أين لهم بمصدر دخل ..

دولة لم تفكر كيف يتصرف أصحاب المزارع في منتجاتهم في عاصمة تزرع ٧٠٠ الف فدان منها ٢٠٠ الف فدان خضر ويحيط بها بحر من مزارع الولايات بدء في حصد البطاطس بإرسالها الي تلاجات الحفظ واين لهم من عمال يحصدون ويجمعون وينقلون..كيف يفعل كبار السن مثلنا في احتياجاتهم المنزلية والطبية.. كيف سيواجه الناس احتياجات رمضان وأيامه الأولي.. انها حكومة فاشلة بامتياز يختبئ فيها رئيس وزرائها عن مواجهه الحقيقة ..

الكورونا هزمت الحكومة مهما قلتم أو فعلتم فأنتم فاشلون في اقناعنا بقدرتكم علي المواجهة فلا تخطيط وإنما تخبيط ولا رأي ولارؤيه..

والله المستعان

Mohamed Ali Abdulhalim

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