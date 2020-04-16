الذهب يتراجع عالميا بفعل قوة الدولار





انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس انخفض 0.7 بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

صحيفة اليوم السابع

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