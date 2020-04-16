حقيقة العلاقة بين كريستيانو رونالدو وكيم كارداشيان





حياة كريستيانو رونالدو الشخصية كالعادة تجذب الأنظار، وتؤكد تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، في عام 2010.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، رونالدو التقى بالعديد من الفتيات الشهيرات، على رأسهن نجمة التلفزيون البرتغالية ميرش روميرو 2005، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 2007، والممثلة والمغنية الأميركية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة (2010-2015).

وسلطت الصحيفة الضوء على قصة شهيرة عمرها 10 سنوات، حيث عاش رونالدو حينها مغامرة قصيرة مع كيم كارداشيان.

وقالت الصحيفة إن رونالدو التقى بكيم كارداشيان خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، وكان يبلغ من العمر 25 عاما، بينما كانت كيم في الـ29 من عمرها، وقد سافرت كيم إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام حيث التقت الدون.

وبحسب الصحيفة، تناول الثنائي الطعام سويا، وكان من الواضح الانسجام بينهما بشكل كبير.

سبوتنيك

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