قوات أمنية لمراقبة حظر التجوال الكامل بالخرطوم





وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح – رئيس اللجنة الأمنية – بالتشدد في إنفاذ حظر التجول الكامل السبت المقبل، والتقييد الصارم للمواطنين في حدود وزمان التحرك المسموح بهما داخل الأحياء السكنية؛ من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً؛ لشراء احتياجاتهم الرئيسة.

وكشفت اللجنة عن التحسب للتفلتات من بعض الأفراد لكسر الحظر بالأسواق أو المواقع العامة عبر نشر قوات شرطية وأمنية ضاربة لضبط المتفلتين، بجانب نشر دوريات في الارتكازات، إضافة إلى طواف عدد من الدوريات داخل الأحياء لضبط التجمعات المحظورة من البعض منعاً لانتشار جائحة كورونا، فيما نبهت لجنة أمن الخرطوم إلى التداعيات الخطيرة لوباء كورونا؛ والذي وصل مرحلة الانتشار المجتمعي؛ مما استدعى الحظر الصحي الكامل، وحصر تحركات المواطنين في مواقيت زمانية ومكانية محددة.

وأكدت اللجنة السماح للكوادر الطبية بالتحرك لأماكن عملهم وتسهيل إجراءات عبورهم بنقاط التفتيش، إضافة إلى السماح لعربات نقل السلع الغذائية المرتبطة بمعاش الناس من المرور، كما كشفت اللجنة عن عمل الصرافات الآلية وتطبيقات السحب النقدي عبر الهاتف، إضافة إلى المخابز بالأحياء على أن تقوم لجان التغيير والخدمات باستلام حصص المواطنين من الخبز وتوزيعها من داخل مراكز لمنع التجمعات في المخابز.

وأشارت اللجنة إلى مزاولة أسوق البيع المخفض العمل خلال ساعات فك الحظر المحددة لتوزيع السلع الرئيسية الإحدى عشرة الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

سونا

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