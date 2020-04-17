الضي يترأس اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم





التأمت – ليلة الخميس – لجنة أمن ولاية الخرطوم؛ في اجتماع حاسم؛ وضعت من خلاله اللمسات الأخيرة لترتيبات الحظر الشامل الذي سيبدأ بالولاية يوم غدٍ السبت.

وترأس الاجتماع والي الولاية المكلف ووزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس.

وناقش الاجتماع ضمان وصول الخدمات والمواد التموينية الضرورية خلال فترة الحظر لكافة مواطني الولاية؛ خصوصاً في الأطراف، كما أمن الاجتماع على الترتيبات الموضوعة مسبقاً بخصوص ساعات السماح بالحصول على المستلزمات الأسرية والاحتياجات والدور المفصلي للجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة في تسهيل انسياب السلع وتوصيلها للمستفيدين.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس – خلال الاجتماع – إن التزام الحظر الشامل بالولاية مهم وضروري لمكافحة جائحة كورونا، وأكد حرص الحكومة على مجابهة الوباء بمساعدة وتعاون كافة قطاعات المجتمع كالكادر الصحي والكوادر الشرطية والقوات النظامية ولجان المقاومة والمجتمع المدني.

من جانبه شكر الوالي المكلف د. يوسف الضي عضوية لجنة أمن الولاية على قبول الدعوة للاجتماع في وقت متأخر من الليل، وأكد ضرورة مواصلة العمل بجدية لتذليل المصاعب على المواطنين خلال فترة حظرالتجوال.

سونا

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