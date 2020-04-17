والي كسلا يوجه المنظمات بدعم جهود التصدي لكورونا





وجه والي كسلا المكلف؛ اللواء ركن محمود بابكر محمد همد؛ المنظمات الطوعية العاملة بالولاية بالمساهمة ودعم جهود الولاية المبذولة في تعزيز قدرات التصدي لمحاربة جائجة كورونا.

ووجه لدى لقائه المدير التنفيذي لمنظمة الإشراق والتنمية آدم علي حامد؛ بحضور مدير عام المالية ومدير هيئة مياه الشرب، وإدارة التخطيط والتنمية، بإيجاد صيغة بين حكومة الولاية ومنظمة الإشراق لدفع ثلث تكلفة المشاريع (مكون محلي) التي تمولها المنظمة بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتنمية، شريطة أن يتم تنفيذ المشروعات وفق خطط القطاعات الخدمية بالولاية.

وتم خلال اللقاء؛ التفاكر حول تنسيق جهود العمل لإنفاذ المشروعات التي تقوم بها المنظمة في العديد من المجالات بالشراكة مع حكومة الولاية، عبر الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة، ووضع الترتيبات اللازمة لإكمال المشروعات قيد التنفيذ بالإضافة الى إمكانية تكوين لجنة تسيير للمشروعات تضم المديرين العامين والتنفيذيين بالمحليات لدراسة تقارير أداء المنظمة ومعرفة الإشكاليات والعمل على حلها أولاً بأول.

كما ثمن الوالي دور المنظمة وجهودها في مختلف المجالات والأماكن؛ بالإضافة الى تعزيز قدرات المجتمعات الريفية.

من جانبه قدم المدير التنفيذي للمنظمة تنويرا حول موقف تنفيذ مشروعات المنظمة وجهودها في مجالات مشروعات مياه الشرب والصحة والتعليم والعمل الدعوي، بالإضافة الى استعداداتها لبرامج شهررمضان المعظم، مؤكدا جاهزية المنظمة للمشاركة في برامج مكافحة كورونا من خلال تنفيذ حملات مكثفة للتوعية؛ خاصة أحياء الضفة الغربية لمدينة كسلا؛ بالإضافة لتأهيل المستشفيات والمرافق التعليمية المختلفة.

سونا

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