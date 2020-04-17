عبد الحي: يجوز للحاكم استخدام القوة في فرض حظر التجول على أن لا يستخدم الرصاص الحي.. وماذا عن السودان ؟





أبرز ما تضمنته حلقة “حظر التجوّل” ضمن برنامج “الدين والحياة” على قناة طيبة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف:

في أيام حظر التجول، على المسلم أن يتأمل ويشكر بعض نعم الله، كنعمة البيت، ونعمة الزوجة والأولاد، ونعمة الأمن والاستقرار.

في وقت الحظر هناك فراغ كبير يجب على المسلم اغتنامه بما يعود عليه بالنفع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتناؤه بالوقت، فقسّمه إلى وقت للعبادة، ووقت للناس، ووقت لنفسه. وفي كل عبادة.

يجوز للحاكم استخدام القوة في فرض حظر التجول على أن لا يستخدم الرصاص الحي الذي فيه إراقة للدماء.

من مسؤولية الحاكم توفير قوت الفقراء والمساكين والنظر في أحوالهم، قبل الشروع بفرض الحظر.

إذا كان الحظر ذا بعد سياسي فلا يلزم أحد التقيد به، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالناس.

الذي يراهُ الناس في السودان أن الحظر ذو طابع سياسي قصده التخلص من طوابير الوقود والدقيق.

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