السودان: منظومة الصناعات الدفاعية تدشن 10 منتجات لمكافحة كورونا بينها أجهزة تنفس





تدشن منظومة الصناعات الدفاعية يوم السبت بمقر المنظومة بكوبر منتجات المنظومة الجديدة لمكافحة جائحة كورونا والتي تشمل الأجهزة التي تم تصنيعها بأيادي وخبرات سودانية ، بتشريف وزير الصحة الاتحادية الدكتور اكرم علي التوم والمدير العام للمنظومة الفريق اول ميرغني ادريس ونائب رئيس هيئة الاركان الفريق ركن منورعثمان نقدالله والمهندس منذرابو المعلا ممثل قوي اعلان الحرية والتغير .

وأكد العميد المعتصم عبدالله الحاج نائب المدير العام للمنظومة في تصريح لسونا ان التدشين يشمل المنتجات الجديدة التي قامت بإنتاجها المنظومه لمكافحة جائحه كورونا وتتمثل في ١٠ منتجات وهي بصات غرف الكشف المتحركه وسيارات غرفة الطوارئ ونفق التعقيم الآلي وجهاز التنفس الصناعي وجهاز التعقيم اليدوي الآلي ومغسلة الايدي الاوتوماتيكية متعددة الاغراض وتطبيقات الكشف المبكر والتنبيه من خلال طائرات الدرون والاثاثات الطبية الخاصه بالمستشفيات ودور الإيواء ومعقمات الأسطح والايدي.

مبينا أن التدشين سيكون في تمام الساعة الحاديه عشر صباحا بمباني المنظومه بشارع كسلا بكافوري مؤكدا أن المنتجات تمثل نقلة نوعية في مكافحة الجائحة وخطوات متقدمة في توطين هذه الصناعات بالسودان دعما للاقتصاد القومي.

الخرطوم 17-4-2020(سونا)-

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