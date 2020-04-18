نيويورك تايمز: إدارة ترامب تقف وراء حكومة حمدوك الانتقالية





قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث،في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن إدارة ترامب تقف وراء حكومة حمدوك الانتقالية.و وفقاً لـ(نيويورك تايمز)، قال بوث، (نحن ندرك أنها تمثل حلا وسطا بين المدنيين والعسكريين ، وكلاهما كان لهما دور فعال في إنهاء ديكتاتورية عمر البشير) . واضاف: بحسب السودانى أن الحكومة (تحتاج الآن إلى حماية الشعب السوداني من جائحة كورونا) وقال مسؤولون مدنيون ،الذين تعتمد قوتهم إلى حد كبير على قدرتهم على حشد الشوارع، إن الفيروس وضعهم في وضع غير مثالي لأنه لا يمكنهم الآن حشد المؤيدين خشية أن يخاطروا بنشر الفيروس.”

الخرطوم ( كوش نيوز )

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