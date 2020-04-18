نيويورك تايمز: مسؤولون سودانيون يستنجدون بالغرب خوفاً من حدوث إنقلاب خلال فترة الحظر الرابط





قالت صحيفة (‏نيويورك تايمز) بحسب السودانى ،إن مسؤولون مدنيون سودانيون إتصلوا بمسؤولين غربيين كبار و صحفيين محليين للتحذير من أنهم يخشون من أن يستخدم الجيش حظر التجوال بسبب جائحة كورونا للاستيلاء على السلطة بينما ينشغل العالم الخارجي بمواجهة تبعات الفيروس. و بحسب (نيويورك تايمز)، قال العديد من المسؤولين الغربيين إنه لا توجد مؤشرات تذكر على انقلاب وشيك وقال مسؤول رفيع المستوى بالولايات المتحدة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات السرية، إن القادة المدنيين المتوترين في السودان، الذين تراجعت شعبيتهم في الأشهر الأخيرة مع تراجع الاقتصاد، حذروا مرارًا من انقلاب محتمل لدرجة أنهم أصبحوا أقرب إلى الصبي الذي يصرخ “الذئب، الذئب”. ووصف مسؤول غربي مقيم في الخرطوم بأنها غارقة في شائعات حدوث انقلاب تحت غطاء الفيروس لكنه قال إنه لا توجد علامات ملموسة على أي اضطراب”و دخل قرار حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ اليوم في ولاية الخرطوم و يستمر لمدة 3 أسابيع احترازاً لانتشاء وباء كورونا و سجل السودان فجر اليوم السبت، 30حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات ليرتفع عدد الإصابات إلى 66 إصابة و10 وفيات.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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