والي الخرطوم يشدد علي ضرورة الالتزام بالحظر الكامل دون تساهل





عقد والي الخرطوم المكلف دكتور يوسف آدم الضي اجتماعا اليوم مع معتمدي محليات الولاية بحضور أمين عام الحكومة.

واعلن الوالي ان الاولوية في الوقت الراهن ستكون لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا لطوارئ كورونا مشددا علي ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر بشكل كامل دون تساهل ووضع ضوابط صارمة لمنح تصاريح المرور بالاضافة الي مضاعفة الجهود لتوفير السلع الضرورية للمواطنين بمواقع سكنهم وهي الخبز والغاز واللحوم والخضروات والدواء.

واصدر الاجتماع عددا من القرارات شملت تفعيل المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء وتطبيق العقوبات التي نص عليها في مواجهة المخالفين للمرسوم كما تقرر ايقاف تزويد وسائل المواصلات بالوقود اتساقا مع قرار منع حركة وسائل المواصلات ويشمل القرار الطلمبات المخصصة للعربات العاملة في الطوارئ وحظر عمل بائعات الشاي منعا للتجمعات وتوجيه المساجد للالتزام الصارم بقرار وزير الارشاد والاوقاف وتشديد الرقابة في نقاط العبور للولايات ومنع اي نشاط تجاري او خدمي اثناء فترة السماح والتي تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتي الواحدة ظهرا ما عدا البقالات ومحلات الخضروات واللحوم ومراكز توزيع الغاز والصيدليات.

سونا

شارك الموضوع :





