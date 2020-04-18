وزير الإعلام: استجابة متباينة للحظر الشامل في العاصمة





أكد الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الإنتقالية استجابة المواطنين لليوم الأول للحظر الشامل داخل ولاية الخرطوم، لافتاً إلى أن الاستجابة كانت جيدة في بعض الأحياء يقابلها عدم إلتزام على حد وصفه في أحياء أخرى.

وأشار وزير الإعلام في تصريح صحفي السبت إلى أن الحركة بين مدن العاصمة المثلثة شهدت تساهلاً على الجسور والكباري من قبل القوات المنفذة للحظر الشامل وأن بعض هذه القوات لم تنفذ قرار الحظر في موعده المحدد صباح اليوم وتأخرت في نصب مرتكزاتها على مداخل ومخارج هذه الكباري.

ونوه صالح إلى ان اللجنة العليا للطوارئ شددت على إغلاق الأسواق الكبرى وإيقاف المواصلات العامة طوال الـ24 ساعة في العاصمة خلال فترة الحظر الشامل ، كما أعلن عن أن وقود السيارات سيتم صرفه عبر تصاريح المرور التي منحت للسيارات التى تعمل في مكافحة الكورونا ، داعياً المواطنين إلى الإلتزام بهذه القرارات من أجل الحفاظ على سلامتهم وعدم المساهمة في انتشار هذه الجائحة.

ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة تجربة توزيع المعينات الغذائية عبر اللجنة الاقتصادية بـ”الناجحة”، موضحاً أن هذه التجربة تم تطبيقها بصورة محدودة في محلية أمبدة لعدد 1000 أسرة عبر التعاون مع لجان الأحياء بالمنطقة، ومساعدة القوات.

الخرطوم 18-4-2020(سونا)

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