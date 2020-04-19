قوى التغيير : تعيين حكام الولايات قرار سياسي سيتخذه حمدوك





أرجع القيادي بقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي عدم تعيين حكام الولايات المدنيين حتى الآن ، لغياب أرضية التفاهم المشتركة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في هذا الصدد.

وقال الصافي لصحيفة الجريدة: “تعيين ولاة مدنيين مؤقتين أفضل بكثير لقوى الكفاح المسلح من تعيين ولاة عسكريين يتبعون للنظام البائد” ، داعياً للحوار والتفاهم مع قوات الكفاح المسلح للوصول لاتفاق يقضي بتعيين حكام مدنيين مؤقتين ، وأضاف : بعد هذا الجدال سيكون الأمر متروكاً لرئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك الذي سيتخذ قراراً سياسياً بتعيين حكام الولايات يراعي فيه التوازن ما بين الجبهة الثورية ومطلوباتها وبين رفض المواطنين للمحاصصة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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