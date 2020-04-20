اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 20 أبريل 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 135.00جنيه
الريال السعودي : 36.00جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 145.80 جنيه
الدرهم الإماراتي : 36.98جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 37.00 جنيه
الجنيه الإسترليني : 167.40جنيه
الجنيه المصري : 8.59جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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1 تعليق
تجار العملة يخفضون سعر الدولار من يوم 20 في الشهر إلى مطلع الشهر التالي لشراء تحويلات المغتربين بثمن بخس ثم رفع الدولار مجددا فعلى المغتربين فهم اللعبة ويمكن للمغتربين الاتفاق مع وزارة المالية لتحرير سعر الصرف والتحويل الجماعي عبر البنوك وعندها سيكونوا قد ثاروا ضد دكتاتورية تجار العملة وأسقطوهم ورفعوا السودان وعلى البنوك تقديم حوافز عبارة عن بيوت وشقق ومستشفيات للمغتربين في ولاياتهم لتنميتها وتعميرها وحينها سينخفض سعر الدولار لسعر منطقي لا يزيد عن 20 جنيه ومعه كل السلع وسينتهي السوق الأسود تلقائيا.
من الأرشيف:
[SIZE=5]هوى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في السوق السوداء بعد موجة صعود في الأيام الماضية، وبدأ الهبوط التدريجي منذ يوم الأحد. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي 9.35 جنيه كرقم قياسي بحسب النشرة اليومية لأسعار العملات في موقع “النيلين”. ويقول أحد المتعاملين في السوق الأسود بالخرطوم فضل حجب هويته لموقع “النيلين” (سبب إنخفاض الدولار في السوق السوداء هو ضخ البنك المركزي للبنوك التجارية مبالغ مقدرة لمقابلة إحتياجات صغار المستوردين بالإضافة لإلتزام الصرافات بتوفير إحتياجات المسافرين والمرضى طالبي العلاج بالخارج وتحويلات الطلاب من العملات الأجنبية). وهذه أسعار الدولار والعملات الرئيسة الأخرى ليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2014 بحسب موقع “النيلين”. أسعار السوق( السوق الموازي ، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 9.00جنيه الريال السعودي : 2.38جنيه اليورو : 12.44 جنيه الدرهم الإماراتي : 2.44جنيه الريال القطري : 2.45 جنيه الجنيه الإسترليني : 15.10جنيه الخرطوم: معتصم السر
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/944771.htm