مانيس يعلن تامين أحتياجات البلاد في كل القطاعات الحيوية





اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية توفير كافة الاحتياجات الضرورية من بترول و قمح للفترة القادمة وضمان انسياب الخدمات فيها

واكد السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية عن توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية

واوضح في منبر سونا اليوم الاثنبن انه تم توفير المحروقات من البنزين والجازولين وغازالطبخ والفيرنس وتامين حاجة البلاد من القمح واحتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الامداد الكهربائي للفترة القادمة بما في ذلك شهر رمضان المعظم.

سونا

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