وزير الصحة كذب عند إعلانه أول حالة إصابة كورونا في السودان.. وتشكيك في تقارير الوزارة حول كورونا بأنها كاذبة ومزورة





(نعم .. أعتذر أكرم عن خطأ جسيم أرتكبه بحق أسرة المرحوم فيصل الياس)، هكذا بدأ الكاتب عبد الرحمن عمسيب تدوينه يوم الثلاثاء على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وهو يشير لأن الحالة رقم 1 في السودان التي أعلن عنها وزير الصحة بأنها مصابة بفيروس كورونا، لم تكن صحيحة.

وأضاف عمسيب (أعتذر أكرم ليقر بأننا كنا صادقين معكم للمرة الألف عندما كذب عليكم مجرمو قحت .. أعتذر أكرم تحت ضغط البلاغات .. والضغط الأعلامي الذي صنع عبر أصدقاء للاسرة أصحاب أقلام وحضور في المشهد).

وقال عمسيب بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (هب أن هذه الأسرة لم تكن أسرة عريقة ولها علاقات .. كانت حكومة قحت لتكون قد تاجرت بفقيدهم .. لم يكن أكرم ليعتذر).

وأضاف عمسيب (هذه الحكومة يجب أن تسقط وفورآ .. لأن وزير الصحة كذب في حالة .. ويمكن أن تكون كل تقارير وزارة الصحة المقدمة حول الكورونا بيانات كاذبة ومزورة).

وأضاف عمسيب (الحكومة التي تستغل مأساة أنسانية لتحقق مكاسب سياسية .. الحكومة التي تكذب لتثير الهلع وتبرر عجزها .. الحكومة التي سجنت ملايين السودانيين في بيوتهم بأدلة مفبركة دون، هي حكومة يجب أن تسقط وفورآ)، وأرفق عمسيب صورة لمنشور سابق له في شهر مارس إتهم فيه وزيرة الصحة د. أكرم بالكذب.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

*الصورة أعلاه للمرحوم فيصل الياس



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