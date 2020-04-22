بعد ظهور الأعراض عليه … إخضاع أحمد هارون لفحص فايروس (كورونا)





قال مصدر موثوق ،إن والي شمال كردفان السابق أحمد هارون، يعاني من حمى و الآلم في الحلق مع وجود كحة.

و أكد المصدر أن هارون لم يستجيب للمضادات الحيوية، مشيراً إلى أن إدارة الوبائيات أخذت منه عينه لفحص فايروس كورونا بالأمس، و ستظهر النتيجة خلال اليوم “الأربعاء”

ورفضت إدارة السجن نقله إلى أي مستشفي آخر، غير مستشفي علياء العسكري، رغم ترتيبات أسرتة لنقله إلى مستشفي خاص.

و ناشدت أسرتهُ السلطات بمنحه عناية صحية جيدة، و حمّلت السلطات بقائه في المعتقل لمدة عام دون محاسبة أو تحريك أي إجراءات قانونية ضده.

صحيفة السوداني

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