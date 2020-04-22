الاجتماع المشترك”السيادة والوزراء” يجيز عدد من مشروعات القوانين ويرجي تعديلات النقد الاجنبي





عقد مجلسى السيادة والوزراء اجتماعا مشتركا بالقصر الجمهورى مساء الأربعاء حيث خصصت الجلسة بالكامل للتشريع والقانون، وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين، واجاز عدد منها، فيما ستتواصل الجلسات فى هذا الشأن لمناقشة واجازة عدد من القوانين المتبقية.

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ان الاجتماع المشترك أجاز فى جلسة اليوم مشروع قانون الجمارك تعديل لسنة ٢٠٢٠م وشمل التعديل تغليظ العقوبات وإلغاء مادة التسويات وإلغاء سلطة التسويات الممنوحة للنائب العام، كما أجاز مشروع القانون الجنائي تعديل لسنة ٢٠٢٠ بعدم اشتراط الملكية لمصادرة الناقلات أو المركبات المستخدمة فى التهريب.

وأضاف الأستاذ فيصل ان الاجتماع المشترك ناقش قانون التعامل بالنقد الاجنبى والذهب والمعادن النفيسه والأحجار الكريمة وأجاز منه الجزء المتعلق بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وحدد القانون عقوبات بالسجن مع الغرامة للتعامل غير المشروع فى هذه المعادن، مشيرا إلى أن الاجتماع ارجأ الجزئية الخاصة بالنقد الاجنبي إلى حين استلام ملاحظات من بنك السودان المركزى وملاحظات أخرى من وزارة المالية.

وابان وزير الثقافة والإعلام ان الاجتماع أجاز أيضا قانون التعديلات المتنوعة بتوحيد مجالس البيئة التى حلت بموجبها المجالس المنصوص عليها فى قانون حماية البيئة لسنة ٢٠٠١م وقانون مكافحة التصحر للعام ٢٠٠٩ وقانون السلامة الحيوية لعام ٢٠١٠ وحل التعديل المجالس المكونة بموجب هذه القوانين واماناتها العامة لتؤول ممتلكاتها للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذى سيتم تشكيله بموجب هذا القانون.وأشار الأستاذ فيصل إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء أجاز مشروع قانون الغى بموجبه قانون جمعية الهلال الأحمر السودانى ولكنه ابقى على النظام الأساسى لها واعطى مجلس الوزراء الحق لتكوين لجنة تسيير يمكن أن تقترح القانون الخاص بالجمعية.

كما أجاز الاجتماع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقضى التعديل بتغليظ العقوبات فى هذا الصدد، كما أجرى بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأجاز قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة، واجاز مشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات ومشروع قانون بإلغاء المجلس القومى للذكر والذاكرين وايلولة ممتلكات المجالس الملغاة إلى وزارة الشئون الدينية والأوقاف.

وأشار وزير الثقافة الاعلام ان الاجتماع المشترك أشاد بالدور الذى تضطلع به لجنة إزالة التمكين فى هذه المرحلة، موضحا أن الاجتماع ناقش أيضا الخطوات التى تقوم بها وزارة الصحة فى التصدى لجائحة كورونا وقرر تشكيل غرفة مشتركة لمراجعة موضوع أذونات حظر التجول، التى وردت بشانها شكاوى كثيرة ووجه الاجتماع بفتح خط ساخن للاطباء للاتصال فى حال تعرض الطبيب لاى مضايقات اثناء اداء عمله او توقيف، لافتا إلى أن الاجتماع المشترك كرر اشادته بالدور الذى تقوم به الكوادر الطبية والصحية فى هذه الظروف.

الخرطوم 22-4-2020 (سونا)

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