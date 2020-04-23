ديوان الزكاة بسنار يساعد 76.160 أسرة





دشن ديوان الزكاة بسنار برنامج شهر رمضان بتوزيع كرتونة الصائم التي تشتمل علي جوال سكر زنة عشرة كيلو وزيت 4لتر وملوة عدسية وبلح وارز وكركدي وجوال ذرة الي جانب برنامج الراعي والرعية واطلاق سراح نزلاء السجون وتسيير القوافل الدعوية وفرحة العيد بتكلفة مالية بلغت 228.391.000 جنيه سوداني باستهداف 76.160 أسرة على مستوى الولاية .

و ثمن والي سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد جهود ديوان الزكاة لاسهاماته الكبيرة في مجالات المياه والتعليم والصحة خاصة ما يتعلق بجائحة كورونا وتقديمه الدعم المالي لذوي الدخل المحدود بعد قرار حظر التجوال بالإضافة إلى اهتماماته بالفقراء والمساكين والعجزة والأيتام والشرائح الاخرى.

و قال دكتور تاج السر ميرغني احميدي امين ديوان زكاة ولاية سنارفي تصريحات صحفية ان تدشين هذا البرنامج بدا بحاضرة الولاية محلية سنجة ليشمل كل المحليات مؤكدا اهتمامهم بتنفيذ كل برامج ديوان الزكاة لشهر رمضان الذي يحتوي علي سبعة محاور أهمها كرتونة الصائم بعدد 30.000 كرتونة بالولاية واستهداف بعض الأسر المتعففة في برنامج الراعي والرعية بتقديم دعم مالي يبلغ 50.000 جنيه لكل أسرة بالإضافة إلي البرامج الاخري .

وأكد الأستاذ عبدالوهاب عبدالرحمن مدير مكتب زكاة محلية سنجة ان نصيب محلية سنجة من إجمالي التكلفة المالية لأمانة الزكاة بالولاية بلغ 26.911.400 جنيه ليستفيد منه 8803 أسرة بنسبة تغطية بلغت 28%من سكان المحلية .

وأشار الي ان المحلية بلغ نصيبها 3900 كرتونة صائم و3900 جوال ذرة .وثمن عبدالوهاب جهود دافعي الزكاة من المزارعين والرعاة والتجار لرسم البسمة في شفاه المحتاجين .

سونا

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