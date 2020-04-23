شاهد بالصور: وزير الشؤون الدينية السوداني يتحرى شهر رمضان بنفسه في صحراء أمدرمان وسط جدل واسع حول صيام السبت





حصلت “السوداني الإلكترونية” على صور لوزير الشؤون الدينية والاوقاف السوداني “نصر الدين مفرح”، وهو يتحرى بنفسه الشهر مع مجموعة بمرصد فلكي غرب أمدرمان عصر اليوم الخميس.

ويدور جدلاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السودان، حول إعلان مجمع الفقه الاسلامي السوداني أن غرة شهر رمضان هو يوم السبت، مخالفاً لعدد كبير من الدول الإسلامية التي اعلنت اليوم الخميس متمماً لشهر شعبان ويوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان.

وكان مجمع الفقه الاسلامى في السودان قد اعلن مساء اليوم الخميس، أن غداً الجمعة هو المتمم ٣٠ شعبان، ويوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك.

فيما افتى الداعية الإسلامي السوداني ” د. عبد الحي يوسف” قائلاً: ان طائفة مقدرة من العلماء قديما وحديثا قد قالوا لكل بلد رؤيته، لذلك ارى ان تكونوا مع الجماعة، وان تتبعوا هذا الاعلان وان لايكون ذلك سبباً للمشاقة والمخالفة والنزاع بين الناس، بل اتبعوا ما اعلن عندكم من الجهة الرسمية.

مضيفاً: اعتبروا أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، ويبدأ صيامكم من السبت.

ووافقه في ذلك الداعية “محمد هاشم الحكيم” قائلاً: يٌحرم صوم يوم الشك والذي هو يوم غد الجمعة 30 شعبان، وعليه فلا تصلى التروايح علنا ولنظل متكاتفين.

وقال “الحكيم”: الاحباب الكرام نحن نحترم علماء مجمع الفقه في السودان ونثق في دينهم، فابتعدوا عن الشقاق ولا تسيسوا القضية فان في ذلك تشويش على الناس.لامى يعلن يوم السبت غرة شهر رمضان في السودان.

الخرطوم: ابومهند العيسابي

السوداني

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