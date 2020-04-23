خطة مرورية لتغطية كافة الارتكازات تنفيذا لاجراءات الحظر





اكد اللواء شرطة د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين مدير الادارة العامة للمرور ان الادارة نفذت خطة مرورية واسعة الانتشار لتغطية كافة قطاعات وارتكازات ولاية الخرطوم اضافة الى طرق المرور السريع .

واوضح سيادته في تصريح صحفى أن خطة انتشار رجال المرور تاتي ضمن الخطط التي تم وضعها تنفيذا لإجراءات الحظر وسلامة المواطنين ، مضيفا أن وجود القوات يأتي تسهيلا لحركة اصحاب الاذونات المرورية إضافة إلى الكوادر الطبية العاملة فى اوقات متفرقة ، مشددا على أهمية إلتزام المواطنين بساعات الحظر حتى لا يتعرضوا للعقوبات الرادعة خاصة اصحاب المركبات المتفلته داخل وخارج ولاية الخرطوم ، منوها على أن السفر بين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى مازال متوقفا عدا الشاحنات التى تحمل المواد البترولية ومركبات المواد الغذائية ، مشيدا باهتمام ومتابعة رئاسة قوات الشرطة من خلال زيارات وتفقد الفريق اول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشاير مدير عام قوات الشرطة للارتكازات وتوجيهاته المستمرة لتلك القوات .

من جانبه اشار اللواء شرطة أمير عبدالمنعم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أن غرفة عمليات اتصالات المرور (٧٧٧) تعمل بشكل متواصل في خدمة مواطنى الولاية عبر التوعية الإعلامية الصحية التي بدأت في وقت مبكر بخطر فيروس كورونا مضيفا انها شملت جميع محليات الولاية إضافة للردود الفورية لكل من يطلب الرقم (٧٧٧) كاشفا أن خطة الشهر الكريم تتواصل في العمل بكل أقسام المرور والطرق المختلفة.

الخرطوم فى 23-4-2020 (سونا)

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