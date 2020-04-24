المدير العام لـMTN (السودان): الأسهم التي تم ذكرها في مؤتمر الخميس تمثل أقل من 5% من أسهم الشركة ولن تؤثر على خدماتها





قال المدير العام لشركة ام تي ان (السودان)، في رسالة إلى منسوبي الشركة بالسودان، أن نسبة شركة لاري كوم التي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، يوم الخميس، أقل من 5% من مجموع الأسهم في شركة ام تي ان (السودان)، لذا فإن مصادرة الأسهم لصالح حكومة السودان سوف لن يؤثر في عمليات الشركة.

مطمئناً بأنهم كشركة ام تي ان (السودان)، ملتزمة بالقانون سنكون على اتصال مع الجهات الرسمية لمزيد من التوضيح والتعامل مع الأمر.

يذكر أن لجنة إزالة التمكين قد اعلنت يوم امس الخميس، عن استرداد أسهم تخص رجل الاعمال السوداني ” عبد الباسط حمزة”في كل من شركة لاري كوم وأسهمه في ام تي ان وفي مجموعة الزوايا للتنمية في mzk وأسهمه في فندق السلام روتانا الخرطوم، وعفراء مول وتسجيلها لوزارة المالية.

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

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