لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد تصدر عددا من القرارات الجديدة





اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال عددا من القرارات الجديدة شملت استرداد قطع اراضي وعقارات من عدد من المواطنين الي جانب استرداد عدد من الشركات والاسهم التي تم نهبها والاستيلاء عليها بطرق غير قانونينة.

وقال الفريق ياسر العطا رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالقصر الجمهوري ان المجهود الكبير والانجازات التي حققتها اللجنة وجدت الاشادة من الاجتماع المشترك الذي ضم مجلسي السيادة والوزراء مشيرا الي ان الاجتماع اجاز قانون تم بموجبه ادخال تعديلات في قانون لجنة ازالة التمكين بما يمكنها من تقوية عملها وادائها في الفترة القادمة .

واكد الفريق ياسر العطا ان رئيس مجلس السيادة شدد علي اهمية تكوين لجنة خاصة للمؤسسة العسكرية تعمل علي تصحيح اوضاع الشركات العسكرية حتي تتمكن من المساهمة في تعافي الاقتصاد السوداني مشيرا إلى أن مصادرة فندق قصر الصداقة بحري في الفترة السابقة والذي تم تسليمه لوزارة المالية يعتبر بمثابة مؤشر للشراكة الحقيقية بين المكونين العسكري والمدني ومن اجل نهضة السودان وتعافي اقتصاده.

من جانبه اعرب الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان عن استياء اللجنة وحزنها لحجم الاعتداءات والسرقات التي تمت لثروات ومقدرات البلاد والتي وجدوها خلال اطلاعهم علي الكثير من الملفات.

واثني الفكي علي التعاون الكبير والدعم الذي وجدته اللجنة من النائب العام واللجان التي كونها الي جانب المتطوعين من الشباب في اللجنة ولجان المقاومة والمواطنين الذين امدوها بكثير من المعلومات والتي مكنت من تسهيل كثير من اعمال اللجنة

وجدد الاستاذ محمد الفكي حرص اللجنة علي استرداد كل ما تم نهبه من ثروات البلاد مشيرا الي انهم لم يخونو دماء شهداء الثورة.

الي ذلك اشار وزير مجلس الوزراء عمر مانيس الي ان اللجنة اكملت عملها الخاص بمواصلة اعفاء عدد كبير من العاملين بالخدمة المدنية من منسوبي النظام البائد مبينا ان اللجنة رأت انه ولظروف انسانية لاسر هؤلاء وتقديرا لشهر رمضان المعظم ان يتم اعلان ذلك الي ما بعد شهر رمضان الكريم.

هذا وقد تلا اعضاء اللجنة صلاح مناع وطه عثمان ووجدي صالح في المؤتمر الصحفي عددا من القرارات الجديدة التي اصدرتها اللجنة والتي شملت مصادرة اكثر من تسع وسبعبن عقارا بمساحة تقدر باكثر من خمس وثلاثين مليون متر مربع شملت 24 قطعة ارض من الحاج عطا المنان والتي تبلغ مساحتها اكثر من مائة وثمانون الف متر مربع والمساحات والاراضي التي اقيمت فيها مشروعات فندق السلام روتانا وعفراء مول لصاحبها عبدالباسط حمزة اضافة الي استرداد شركة طريق دنقلا ارقين للاسثمار المحدودة المملوكة لعبدالباسط حمزة وعدد من القطع المملوكة للشركة البالغة خمس قطع الي جانب استرداد اسهم شركة لاري كوم للاستثمار المحدودة في شركة Mtn واسهم. شركة الزوايا للتنمية والاستثمار في شركة Mzk للمجموعات التسويقية.

كما اصدرت اللجنة قرارا باسترداد عدد ستة قطع للمواطن عبدالباسط حمزة تبلغ مساحتها اكثر من اثنين مليون متر مربع الي جانب استرداد عدد من العقارات من شركة زادنا ومن منظمة الدعوة الاسلامية ومؤسسة القدس الدولية واللتين آلتا لهيئة الاوقاف مشيرين الي ان هذه المنظمات الدينية كانت السبب المباشر للتضييق والحصار الذي ظل يتعرض له السودان من جراء تهديدها للامن والسلم الدوليين

سونا

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