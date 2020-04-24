أمين مجلس الأحزاب بجنوب دارفور:الأوضاع الإستثنائيةتتطلب الوحدة لتجاوز محنة كورونا





قال سيف الدين آدم صالح الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية والحركات بجنوب دارفور إن البلاد تمر بظروف إستثنائية تتطلب تضافر الجهود والوحدة خلف الحكومة الانتقالية ودعمها لتجاوز محنة جائحة كورونا داعيا الشعب السوداني بكل مكوناته معارضين وموالين بدعم الحكومة لتفادي عواقب المحنة على السودان الذي ورث نظاماً صحياً متهالك مبينا تأثير الجائحة على اقتصاديات الدول الكبرى وظهور تداعيات على القطاعات الاقتصادية عامة .

وحيا آدم في حوار أجرته معه (سونا) جهود وزير الصحة وخط الدفاع الأول من الكوادر الصحية على ما يقومون به من تضحية وتقديم للخدمات الطبية والتوعية والتثقيف فى ظروف بالغة الصعوبة ، للتصدي و إيقاف الجائحة ، بإمكانيات محدودة ومتواضعة ، مما يتطلب التعاون مع الكوادر الصحية و توفير إحتياجاتهم ودعمهم معنويا لتخطي المرحلة.

واكد أن المسؤولية حتمت عليهم في مجلس الأحزاب المبادرة دعم اللجنة العليا الصحية للطوارئ مشيراً إلى اللقاء الذي جمعه أمس بالفريق أول ركن إبراهيم جابر ابراهيم عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة و تبرع مجلس الاحزاب بمبلغ مائة وخمسين مليون جنيه لمقابلة الإحتياجات الصحية بالبلاد

سونا

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