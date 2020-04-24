المركز الافريقي لحقوق الانسان يشيد بجهود مجلس الوزراء والمجلس السيادي





أشاد التقرير الذي قدمه مدير المركز الافريقي لحقوق الانسان بجنيف دكتور عبد الناصر سلم ، بجهود مجلس الوزراء ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق حميدتي الذي بذل مجهودا مقدرا في توفير احتياجات المواطنين من خلال ترؤسه للجنة الاقتصادية التي قامت باستجلاب حاجيات المواطنين من السلع الضرورية وتوفيرها للمواطنين ممايقلل من التجمعات وبالتالي تقليل خطر الاصابة بالفايروس فضلا عن دور قوات الدعم السريع والأجهزة النظامية في مراقبة حظر التجوال . وأضاف مدير المركز الافريقي لحقوق الانسان أن المركز يتوقع أن تؤدي مجهودات نائب رئيس المجلس السيادي رئيس الالية الاقتصادية الفريق حميدتي إلى انهاء الأزمة خلال الأسبوع الأول من نشهر رمضان. وأكد د. عبد الناصر أن تضافر الجهود بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي بالاضافة لمجهودات قوات الدعم السريع سيكون عاملاً مهماً في تخفيف آثار مرض كورونا بالسودان حيث وفرت قوات الدعم السريع مركزا متكاملا للعزل الصحي ووضعته تحت تصرف وزارة الصحة بجانب جهود قوات الدعم السريع في توزيع المعقمات و أدوات النظافة للمواطنين بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم والولايات. وقال مدير حقوق الإنسان في تصريح (لسونا) إن التقرير الذي قدمته المنظمة يشير الى أن الخطر الاكبر على صحة المواطنين يكمن في صفوف الخبز والغاز والمحروقات ، و شدد تقرير المركز الأفريقي لحقوق الأنسان على دعم الحكومة السودانية ومساندتها حتى تجتاز المرحلة الصعبة للمرض الذي يتوقع أن يتزايد خلال شهر مايو القادم بحسب التقارير الخاصة لعدد من المنظمات العاملة في المجال الصحي.

سونا

شارك الموضوع :





