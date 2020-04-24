اختتام توزيع (المير الرمضاني) دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك





اختتمت مساء أمس الخميس عمليات توزيع ( المير الرمضاني) دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الامارات) لأهل السودان في 6 ولايات هي الجزيرة ، كسلا ،النيل الأزرق ،نهر النيل ، الشمالية والخرطوم ، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في الخرطوم والشركاء المحليين بتوزيع المير الرمضاني

وكانت مساعدات سمو الشيخة فاطمة لاهل السودان قد اكتمل وصولها يوم الأربعاء عبر جسر جوي لطيران الاتحاد الاماراتي ضم (3) طائرات شحن حملت (160) طنا من المساعدات الغذائية تستفيد منها الاف الاسر بولايات السودان الست.

وكانت بداية التوزيع عصر الأربعاء بقرية (كريعات الجعليين) ومدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة.. واستمر التوزيع حتى وقت متاخر من الليل حيث اعرب الأهالي عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقد سبقت الدعوات للشيخة فاطمة بطول العمر ودوام الصحة والعافية والفوز بالجنة .

وقال عدد من مواطني القرية إنها لفتة كريمة من سفارة دولة الامارات في ان توزع عليهم مستلزمات رمضان مشيدين بدولة الامارات حكومة وشعبا .

وواصل فريق التوزيع رحلته الى ولاية كسلا امس الخميس. حيث تمت عملية التوزيع لكل المستفيدين في قرية (درهيش) في ولاية كسلا بحضور عدد من النظار، ووجه ناظر قبائل الهدندوة سيد محمد محمد الامين ترك التحيات الطيبات لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ولسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في الامارات ولام الامارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولحكام الامارات والقيادة الرشيدة مثمنا الدور الانساني لدولة الامارات التي سارت على نهج زايد الخير.. واشاد بالعلاقات الممتازة بين الامارات واالسودان وبدعمها اللامحدود للسودان ودعا لمواصلة جهود الامارات ي دعم العرب الرحل ومواصلة مشروعات الاسكان في مناطق القاش

وغرب كسلا.

وفي السياق ذاته أشاد ناظر الرشايدة السيد احمد حميد بركي بالامارات وشيوخها وبالمشروعات المهمة للامارات في ولاية كسلا

ومنها مشروعات حصاد المياه، كما اشاد علي عثمان دقلل ناظر قبيلة البني عامر بسمو الشيخة فاطمة المستمر للسودان ومقدرا لرئيس دولة الامارات وقيادتها الرشيدة ما يقدمونه للسودان من خير متواصل لم ينقطع.

وفي ولاية نهر النيل تم صباح امس الخميس توزيع المير الرمضاني بقرية قندتو 158 كيلو شمال الخرطوم.حيث تمت عملية التوزيع في هدوء وسلاسة وتنظيم .. ووسط الدعوات والاشادة والتقدير لسمو الشيخة فاطمة والامارات، وتم التوزيع وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بأن تُعطى الاولوية للارامل من النساء وعموم النساء والاطفال وكبار السن والفقراء.

واكمل الفريق عملية التوزيع في الولاية الشمالية في قريتي دفار وكورية اللتين تبعدان 400 كليومتر شمال الخرطوم وهما قريتان نائيتان .

وفي ام درمان بولاية الخرطوم تم توزيع المير الرمضاني في منطقتي الفتح وبئر حامد وفي شرق النيل في منطقتي الحاج يوسف وعد بابكر .

كما اكتمل اليوم الجمعة التوزيع في ولاية النيل الازرق واكتملت بذلك عمليات توزيع الميرالرمضاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لاهل السودان من خلال عمل وجهد كبير للعاملين عليه من هيئة الهلال الاحمر الاماراتي وسفارة دولة الامارات والشركاء المحليين.

وفي تصريح لسعادة السفير حمد الجنيبي في ختام عمليات توزيع الميرالرمضاني تقدم سعادته بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لقيادة البلدين والشعبين الشقيقين.. كما اشاد بمسار علميات توزيع المير الرمضاني في وقت وجيز تنفيذا لاوامر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بسرعة توصيل المير الرمضاني لمستحقيه قبل حلول شهر رمضان.

كما اشاد بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب من فرق العمل التي قامت بعمل جبار في زمن وجيز استجابة لتوجيهات سموها واشاد بالولايات الست المستفيدة وكل الجهات التي كان لها دور مقدر في انجاح هذا العمل التي تم في سلاسة ويسر.

وقال إن الاستجابة كانت فورية لتوجيهات سموها بجسر جوي من ثلاث طائرات اكتمل خلال يومين فقط حيث تم نقل160 طن من المساعدات الغذائية مؤكدا أن الامارات وقياداتها الرشيدة وشعبها تقف مع السودان الشقيق في السراء والضراء وخاصة مع الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم.. مشيدا بالقيادة الملهمة لسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية وتوجيهاته بضرورة الانتصار على مرض الكورونا في كل ارجاء العالم .. وان سموه على اتصال مستمر بقادة و رؤساء العالم للتضامن والتعاضد من اجل القضاء على هذا المرض، كما أشار الى ان السودان يجد اهتماما خاصا في المساعدة على لمكافحة المرض والوقا ية منه .. مشيرا الى ان دولة الامارات ارسلت امس طائرة طبية تحمل 8 طن من االمساعدات الطبية لوزارة الصحة السودانية

سونا

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