الطاقة تضاعف كميات توزيع الغاز





اصدرت وزارة الطاقة والتعدين موجهات بمضاعفة الكميات والزام الشركات بتعبئة كل اشكال الاسطوانات دون تقييد اي شركة باسطوانتها لتغطية حوجة المواطن في شهر رمضان المعظم،

ووزعت الوزارة اكتر من (42) الف اسطوانة خلال ثلاثة ايام بالميادين باشراف مباشر من لجان الخدمات والتغيير بالمحليات والاحياء .

وبعد الملابسات التي صاحبت التجربة بتاخير عربات النقل والاسطوانات بالميادين ، قامت لجان الخدمات والتغيير بحصر واستلام اسطوانات المواطنين والذهاب بها الى المستودعات وتمت تعبيئتها مباشرة وسوف تستمر هذه الآلية الى حين انتهاء فترة الطوارئ .

كما سمحت لوكلاء الغاز بالتوزيع بالتنسيق التام والاشراف مع لجان الخدمات والتغيير بالاحياء بواقع (200) جنيها للاسطوانة الي حين انتهاء فترة الطوارئ وتغطية شهر رمضان وبعدها يتم وضع طريقة مثلى ومحكمة لتوزيع الغاز الى المواطن .

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