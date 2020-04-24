النيلين
رياضية

إلغاء الدوري الهولندي دون تحديد البطل

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كاس العالم 2018

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الجمعة إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري دون تحديد البطل أو الفرق الهابطة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأصبح الدوري الهولندي أول دوري من البطولات الأوروبية الكبرى يلغى خلال فترة التوقف الحالية، ولن يتم تتويج أياكس المتصدر بفارق الأهداف عن ملاحقه ألكمار (56 نقطة لكل فريق) بلقب البطولة، كما أن أندية فورتونا سيتارد وأدو دين هاغ ووالويك لن تهبط إلى الدرجة الدنيا، بينما لن يتم تصعيد أياً من الفرق المتصدرة في القسم الثاني من المسابقة.

العربية نت

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