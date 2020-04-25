الشيوعي يطالب لجنة ازالة التمكين الكشف عن ملف فساد البترول





طالب القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لجنة تفكيك التمكين بكشف الفساد في ملف البترول خاصة ابان تولي عوض الجاز الوزارة، وقطع بأن هذا الملف يعد من اكبر ملفات الفساد في عهد النظام المباد ، وشدد على ضرورة منحه الاولوية.

وطالب كرار في حديثه لـ(الجريدة) بضرورة تقديم كل من سولت له نفسه أخذ اموال الشعب بغير وجه حق للقضاء، حتى لو يتم القبض عليه بالانتربول .

وشدد كرار على ضرروة متابعة وزارة المالية في كل مايسترد ويودع في حساباتها وذلك لضمان توظيف كل هذه الأصول والاموال للمصلحة العامة ، واعتبر كمال أن ما تقوم به لجنة تفكيك النظام وازالة التمكين، هو عمل من صميم مطالب الثورة لجهة أن النظام السابق هيمن على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية ، داعيا إلى تجريد رموزه من كل الاموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق، وأضاف تجريدهم ليس بديلا للمحاكمات التي من المفترض ان يقدموا اليها، ووصف كرار ممارسة النظام السابق للتمكين بالجريمة العظمى ، وأردف ماقامت به لجنة تفكيك حتى الآن ماهو إلا قمة جبل الجليد وأن التمكين مازال طفلاَ يحبو .

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة

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