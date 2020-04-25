ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكيه بالدمازين





شهد السوق الكبير بمدينة الدمازين بولاية النيل الازرق إزدحام منقطع النظير للمواطنين من حاضرة الولاية والمحليات الطرفية لشراء مستلزمات شهر رمضان وبالمقابل نشطت الحركة الشرائية للسلع الاستهلاكيه والخضر والفاكهة مع ارتفاع ملحوظ في الاسعار وتباين.

ورصدت جولة ميدانية (لسونا ) للوقوف على أسعار السلع الاستهلاكيه مع قدوم شهر رمضان المعظم ومدى اقبال المواطنين عليها رصدت الوفرة الكبيرة لكافة السلع والاحتياجات الخاصة برمضان مع الاقبال المتزايد رغم ارتفاع الاسعار .

وفي استطلاعات (لسونا) أكد التاجر عبد السلام عبد المنعم أن الارتفاع الملحوظ في الاسعار ناتج عن عدم وجود ترحيل مما ادي الي ارتفاع الاسعار، حيث بلغ سعر جوال السكر الابيض مستورد 3 ألف و900 جنيه، بينما بلغ سعر الدقيق السيقا الباكتة 800 جنيه وسعر الكيلو 80 جنيه.

و بلغ سعر جركانة الزيت الكبيره 3 ألف و700 جنيه وسعر الرطل 120 جنيه ، اما جركانة زيت صباح سعة 9 أرطال بمبلغ ألف جنيه ، وكيلة البلح 900 جنيه وكيلو الفول المصري 170 جنيه .

ومن داخل سوق الخضر والفاكهة، قال عبد الرحمن عثمان خضر ان سعر جوال البطاطس 2 ألف و500 جنيه وسعر جوال الاسود 700 جنيه وكرتونة طماطم ألف و700 جنيه وجوال الفلفليه 2 ألف و500 جنيه وجوال العجور 400 جنيه وربطة الجزر 200 جنيه وربطة البصل الاخضر 100 جنيه وسعر ربطة الرجله 150جنيه والخضره 150 جنيه.

اما سعر جوال البامبي ألف و100 جنيه وكيس البامية 700 جنيه ، وبلغ سعر جوال البصل 2ألف و100 جنيه الكيله 280 جنيه.

وفي ذات السياق قال مجاهد الحبيب أن سعر جوال الليمون يتراوح بين 4 ألف جنيه الي 3 ألف و500 جنيه وال 15 قطعه بسعر 50 جنيه .

ومن داخل مناطق بيع الفواكه اضاف عمار ياسر أن سعر دستة البرتقال ما بين (300 – 400 ) جنيه وقطعة القريب فروت 40 جنيه وكرتونة المانجو 700 جنيه وقطعة المانجو جنوب افريقيا 40 جنيه، ، بينما بلغ سعر الاناناس العلبه الكبيره 200 جنيه والصغيره 150 جنيه والزبيب الربع 200 جنيه والتفاح الدسته 480 جنيه وقطعه التفاح 40 جنيه .

ومن مناطق بيع اللحوم ، أوضح أبايزيد محمد أن سعر كيلو الضأن 480 جنيه وكيلو العجالي 400 جنيه.

سونا

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