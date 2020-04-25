تشكيل لجان لمعالجة إشكالات مناطق التعدين بالولايات





اصدر الاستاذ مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية عقب تسلمه لمهامه مباشرة قرارا بتشكيل لجنة لمواصلة الجهود القومية والولائية لحل المشكلة المتعلقة بمواقع التعدين بالولاية الشمالية وإزالة الاحتقان من خلال التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، وذلك بعد اتصالات وحوارات مع الجهات المعنية و متابعة مجريات احداث الولاية الشمالية عبر غرفة

الطوارئ.

كما اصدر قرارا اخر بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا التعدين بمحلية الردوم ولاية جنوب دارفور وايجاد الطريقة المثلى لحل مشكلة الاعتصام تمهيدا للنهوض بقطاع المعادن وتذليل كافة الصعاب لما يلعب هذا القطاع من دور في نهضة الاقتصاد وتعزيز مشاريع المسؤولية المجتمعية بمناطق الانتاج خدمة لانسانها وتضميدا لجراحات الماضي والتعافي منها تدريجيا.

سونا

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