حاتم الياس يدعوا لتطويرأبحاث الدواء في السودان





– دعا الامين العام لمجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفنية والأدبية حاتم الياس لتطوير أبحاث الدواء في السودان والاستفادة من التنوع البيئي والطبيعي في السودان.

وهنأ الامين العام لمجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفنية والأدبية جميع المبدعين السودانيين في ضروب الإبداع كافة والابتكار الأدبي والعلمي، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (لنبتكر من أجل مستقبل أخضر)

وقال انه ونسبة للظروف العالمية التي دعت (الوايبو) لتأجيل هذا الاحتفال في كل أنحاء العالم، فإننا نود هنا أن نُشجّع كل الباحثين السودانيين في المجالات التطبيقية والعلمية الدوائية والطبية والعشبية، بأن تكون هذه الجائحة العالمية مناسبة تضعنا معاً أمام تحدّي تطوير قاعدة بحثية سودانية دوائية وطبية، وأن يكون للبحث العلمي دوره المُتقدّم في استراتيجيات الدولة السودانية

ونوه بأن جائحة كورونا العالمية كشفت إلى حد بعيد مدى حاجة دول الجنوب للبحث والابتكار الطبي في مواجهة أخطار الوبائيات والأمراض وأنه ينبغي التقدم من دورالمتلقين والمنتظرين لنتائج تلك البحوث والاختراعات،من مراكز البحث الدولي العالمية إلى مساهمين أصيلين في العائلة الإنسانية، ان يتم إلا بالجهد المثابر من أجل رفع قيمة البحث العلمي ومؤسساته.

وعبرت الامانة عن خالص امتنانها وتقديرها للكوادر الطبية السودانية (الجيش الأبيض) ومساهمتها وتضحياتها العظيمة في السودان وفي كل العالم، من أجل درء هذا الوباء وسط ظروف مهنية قاسية وخطيرة “فلهم منا التقدير والاحترام”.

سونا

شارك الموضوع :





