تاور:قرارات اللجنة العليا الصحية لحفظ صحة المواطنين





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية هدفت في المقام الأول الي الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له في ظل الظروف الصحية التي تعيشها البلاد.

وأوضح سيادته لدي مخاطبته اليوم الاجتماع المشترك للجنة العليا للطوارئ الصحية ولجنة طوارئ ولاية الخرطوم بالأمانة العامة للولاية، أن الهدف من الاجتماع تنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة فيما يلي مكافحة جائحة كورونا حفاظا علي الأمن القومي.

وقال إن كل مكونات لجنة الطوارئ تملك تفويضاً كاملاً لتنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه على مستوى القيادة فيما يلي المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية والخدمية عبر آليات فعالة دون تقاطعات في المهام.

ولفت عضو مجلس السيادة تاور الى ضرورة التزام كافة أفراد القوات النظامية في الارتكازات بالتوجيهات الصحية للمحافظة على صحتهم وصحة المواطنين.

الى ذلك شدد وزير ديوان الحكم الاتحادي والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي على أهمية التخطيط الاقتصادي لتجاوز كافة الأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد.

وأمن سيادته على أهمية التنسيق مع المحليات باعتبارها الأكثر دراية بمشاكل المواطنين لتوفير الخدمات الأساسية لهم تفاديا لأي رأي عام سالب.

واستمع الاجتماع الي تنوير من الجهات ذات الصلة حول الموقف الأمني والصحي والامداد بالمواد البترولية والسكر والدقيق وانسيابها للمواطنين بالمحليات المختلفة بجانب سلة رمضان للأسر الفقيرة.

سونا

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